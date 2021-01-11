Путин заявил, что дорожит партнерскими отношениями с Баку и Ереваном
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за визит в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.
Встреча проходит сегодня в Кремле по инициативе российского лидера.
Путин в ходе встречи также обозначил основные цели переговоров. По его словам, это обсуждение хода реализации трехсторонних соглашений, заключенных 9 ноября прошлого года, а также определение дальнейших шагов по преодолению имеющихся проблем в конфликтном регионе.
Путин отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями» с Арменией и Азербайджаном, передает РИА ФАН.
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