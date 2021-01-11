Путин заявил, что дорожит партнерскими отношениями с Баку и Ереваном

Путин в ходе встречи также обозначил основные цели переговоров. По его словам, это обсуждение хода реализации трехсторонних соглашений, заключенных 9 ноября прошлого года, а также определение дальнейших шагов по преодолению имеющихся проблем в конфликтном регионе.

Путин отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями» с Арменией и Азербайджаном, передает РИА ФАН.



