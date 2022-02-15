Путин заявил, что депутаты «тонко чувствуют» мнение россиян о ДНР и ЛНР

Путин отметил, что ему только что доложили об обращении Госдумы с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик.

Российский лидер также подчеркнул, что в России депутаты «тонко чувствуют мнение избирателей и ориентируются на него».

«Это совершенно очевидно: в нашей стране сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация изменится в лучшую для них сторону», – заявил Путин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и приведет к нарушению Минских соглашений.

