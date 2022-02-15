Путин заявил, что депутаты «тонко чувствуют» мнение россиян о ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что большинство россиян поддерживают жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил, что ему только что доложили об обращении Госдумы с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик.
Российский лидер также подчеркнул, что в России депутаты «тонко чувствуют мнение избирателей и ориентируются на него».
«Это совершенно очевидно: в нашей стране сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация изменится в лучшую для них сторону», – заявил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и приведет к нарушению Минских соглашений.
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