Путин заявил, что депутаты «тонко чувствуют» мнение россиян о ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство россиян поддерживают жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил о «геноциде» в Донбассе

Путин отметил, что ему только что доложили об обращении Госдумы с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик.

Российский лидер также подчеркнул, что в России депутаты «тонко чувствуют мнение избирателей и ориентируются на него».

«Это совершенно очевидно: в нашей стране сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация изменится в лучшую для них сторону», – заявил Путин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и приведет к нарушению Минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости
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