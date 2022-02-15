Путин заявил о «геноциде» в Донбассе
Президент России Владимир Путин назвал «геноцидом» происходящее в Донбассе и заявил о массовых нарушениях прав человека на Украине.
«То, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Он также отметил, что на «Украине массово и систематически нарушаются права человека».
«На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», - подчеркнул президент РФ.
Переговоры Путина и Шольца в Кремле продлились 15 февраля чуть более трёх часов. Сначала лидеры России и Германии общались один на один, после чего продолжили беседу в формате рабочего завтрака.
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