Путин заявил о «геноциде» в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал «геноцидом» происходящее в Донбассе и заявил о массовых нарушениях прав человека на Украине.

«То, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также отметил, что на «Украине массово и систематически нарушаются права человека».

«На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», - подчеркнул президент РФ.

Переговоры Путина и Шольца в Кремле продлились 15 февраля чуть более трёх часов. Сначала лидеры России и Германии общались один на один, после чего продолжили беседу в формате рабочего завтрака.

