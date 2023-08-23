Путин заявил, что БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка, сообщает РИА Новости.
На заседании лидеров государств объединения он отметил, что речь идёт о справедливом миропорядке, который основан «на международном праве».
«При соблюдении ключевых принципов устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», — указал глава российского государства.
Он добавил, что члены БРИКС выступают против гегемонии, а также пропагандируемой некоторыми государствами «своей исключительности», которая лежит «в основе политики нeоколониализма».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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