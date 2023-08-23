Путин заявил, что БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка

На заседании лидеров государств объединения он отметил, что речь идёт о справедливом миропорядке, который основан «на международном праве».

«При соблюдении ключевых принципов устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», — указал глава российского государства.

Он добавил, что члены БРИКС выступают против гегемонии, а также пропагандируемой некоторыми государствами «своей исключительности», которая лежит «в основе политики нeоколониализма».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

