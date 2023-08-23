Путин: К кризису на Украине привело стремление Запада сохранить свою гегемонию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой бы то ни было гегемонии, сообщает ТАСС.
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На заседании саммита объединения он указал, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в итоге привело к конфликту на Украине, где при помощи Запада произошёл антиконституционный государственный переворот.
«Была развязана война против тех, кто не согласился с результатами незаконной смены власти. Война жестокая, война на истребление в течение восьми лет », — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны, и поблагодарил коллег РФ по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru