Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой бы то ни было гегемонии, сообщает ТАСС.

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На заседании саммита объединения он указал, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в итоге привело к конфликту на Украине, где при помощи Запада произошёл антиконституционный государственный переворот.

«Была развязана война против тех, кто не согласился с результатами незаконной смены власти. Война жестокая, война на истребление в течение восьми лет », — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны, и поблагодарил коллег РФ по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

