Путин заявил, что БРИКС уже обогнала страны G7 в экономике
Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран «Большой семерки» и эта тенденция будет неизбежно расти, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в ходе делового форума БРИКС.
По его словам, общий ВВП объединения превышает $60 трлн, а общая доля в мировом ВВП «уверенно превышает соответствующий показатель».
Путин отметил, что на объединение БРИКС приходится 37,4% ВПП, а на страны G7 - 29,3%, и этот разрыв продолжит увеличиваться. Так, в последние десятилетия более 10% прироста приходилось именно на государства БРИКС.
Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию, чтобы принять участие в шестнадцатом саммите БРИКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru