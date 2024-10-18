Путин заявил, что Бразилия и Китай не консультировались с РФ по мирной инициативе

Бразилия и Китай не проводили консультаций с Россией, когда выступили со своей мирной инициативой по завершению украинского конфликта, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«Ни Бразилия ни Китай, а это близкие нам страны, в поиске решений мирного урегулирования не консультировались с нами, они действовали так, как считают нужным», - уточнил президент.