Путин заявил, что Бразилия и Китай не консультировались с РФ по мирной инициативе

Бразилия и Китай не проводили консультаций с Россией, когда выступили со своей мирной инициативой по завершению украинского конфликта, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«Ни Бразилия ни Китай, а это близкие нам страны, в поиске решений мирного урегулирования не консультировались с нами, они действовали так, как считают нужным», - уточнил президент.

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По его словам, это говорит о том, что китайцы и бразильцы никому «не подыгрывают», в том числе России. Он также назвал предложения этих двух стран «взвешенными».

Ранее Путин заявил, что определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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