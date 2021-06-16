Путин завершил визит в Женеву для встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин отправился на самолёте из Женевы по окончании российско-американского саммита. Визит в Швейцарию российского лидера продолжался около восьми часов.

Путин прибыл в Женеву в 13:27 по московскому времени, а удалился в 21:01 мск. Местное время на час отстает от московского. К вилле Ла-Гранж из аэропорта президент РФ подъехал в 14:05 мск – на 12 минут раньше своего американского визави.

Владимира Путина и Джозефа Байдена поочередно встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. После протокольного приветствия и фотографирования президенты России и США удалились на встречу в узком составе в библиотеку на первом этаже. Там присутствовали только глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен с двумя переводчиками.

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Беседа в таком формате продолжалась около 1 час 45 минут, затем президенты разошлись на небольшой перерыв перед началом второй части переговоров – в расширенном составе. Саммит завершился в 18:05 мск.

После этого президенты России и США дали отдельные пресс-конференции. Вслед за этим Путин отправился на встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. На ней российский лидер поблагодарил коллегу за предоставление «замечательной» площадки для переговоров.

Около 20:25 мск российский лидер покинул виллу Ла-Гранж. Перед тем, как сесть в автомобиль представительского класса Aurus, Путин снял пиджак и помахал представителям СМИ, которые освещали саммит.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЖеневаБайденПутин
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