Путин завершил визит в Женеву для встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин отправился на самолёте из Женевы по окончании российско-американского саммита. Визит в Швейцарию российского лидера продолжался около восьми часов.

Путин прибыл в Женеву в 13:27 по московскому времени, а удалился в 21:01 мск. Местное время на час отстает от московского. К вилле Ла-Гранж из аэропорта президент РФ подъехал в 14:05 мск – на 12 минут раньше своего американского визави.

Владимира Путина и Джозефа Байдена поочередно встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. После протокольного приветствия и фотографирования президенты России и США удалились на встречу в узком составе в библиотеку на первом этаже. Там присутствовали только глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен с двумя переводчиками.