Сурганова предложила Путину и Байдену массаж и сок

Светлана Сурганова: «За пять часов можно рассказать всю свою жизнь туда и обратно. Мне, кажется, ребята смогут договориться, если им при этом еще будут во время выносить свежевыжатые соки и периодически делать массаж воротниковой зоны», - добавила лидер коллектива.

