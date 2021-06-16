Сурганова предложила Путину и Байдену массаж и сок

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19

С 17 июня в Словении заканчивается эпидемия коронавируса, однако полная победа над инфекцией пока не достигнута, заявил Минздрав страны.

Светлана Сурганова: «Эта новость доказывает, что социализм в отдельно взятой стране возможен. Я думаю, что теперь российским гражданам Словения в качестве туризма будет еще более привлекательна», - предположила артистка.

2

Анонсирована полнометражная версия мультфильма «Маша и Медведь».

Создатели многосерийного мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали выпуск четырех тематических анимационных мини-фильмов по мотивам оригинального анимационного шоу к 2024 году, а также подтвердили планы по созданию полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» к 2025 году. 

Светлана Сурганова: «Прямо жду не дождусь, когда смогу увидеть эти анимации. Обожаю эти мультики! Они, на мой взгляд созданы в лучших традициях создания советских мультфильмов, которые всегда отличались своей гуманностью, добротой и отсутствием элементов насилия», - отметила солистка. 

3

Рэпер Face рассказал о желании стать священником

Российский рэпер Face (Иван Дремин) признался, что в детстве желал стать священником.  

Светлана Сурганова: «Очень надеюсь, что с детства его желание стать священником только усилилось. И уже в зрелом возрасте он обязательно придет и реализует свою мечту детства», - сказала она.

4

Переговоры Путина и Байдена продлились почти пять часов

Российско-американский саммит прошел в узком и расширенном составах в среду 16 июня в Женеве. Это первая встреча лидеров двух стран, начиная с июля 2018 года. Тогда Путин провел переговоры с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Светлана Сурганова: «За пять часов можно рассказать всю свою жизнь туда и обратно. Мне, кажется, ребята смогут договориться, если им при этом еще будут во время выносить свежевыжатые соки и периодически делать массаж воротниковой зоны», - добавила лидер коллектива. 

5

Вышел альбом «Все будет» группы «Сурганова и оркестр»

Работа над альбомом началась ещё два года назад – с музыкальных импровизаций участников коллектива. Со временем для мелодий нашлись и подходящие слова – часть текстов лидер группы, Светлана Сурганова, написала сама, некоторые – были созданы на основе стихов петербургских поэтов. 

Светлана Сурганова: «У нас вышла первая часть нашего двойного альбома, которую мы назвали «Все будет». Можете скачивать на всех цифровых площадках, нам будет очень важен ваш отклик, и ваши впечатления», - сказала она.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РэперДжо БайденВладимир Путин
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