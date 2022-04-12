Президент ФРГ: Нормальные отношения с Россией при Путине невозможны

Ранее сегодня президент ФРГ рассказал, что готов был поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Немецкие СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».

Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях на Украине и обвиняет в их совершении украинскую сторону. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



