Президент ФРГ: Нормальные отношения с Россией при Путине невозможны
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно.
В ходе брифинга в Варшаве, как передает РИА Новости, Штайнмайер также призвал задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине, преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу».
Ранее сегодня президент ФРГ рассказал, что готов был поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Немецкие СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».
Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях на Украине и обвиняет в их совершении украинскую сторону. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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