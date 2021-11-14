Путин заверил, что Россия готова помочь в урегулировании миграционного кризиса

«Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса - ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», - сказал Владимир Путин.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.

