Путин заверил, что Россия готова помочь в урегулировании миграционного кризиса
Кремль всячески готов помогать в урегулировании миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии и Польши, если от Росси что-то будет зависеть. Об этом заявил президент РФ в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва Кремль. Путин».
«Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса - ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», - сказал Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.
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