Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

Западные страны пытаются спровоцировать конфликты на территории стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.

По его словам, геополитические противники готовы подставить всех под удар, превратить любую страну в эпицентр кризиса, спровоцировав революцию или развязав кровавую бойню.

Путин назвал причины конфликтов между РФ и Украиной и странами СНГ

Путин отметил, что целью такой политики является предотвращение формирования более справедливого мироустройства

Ранее Владимир Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями для поступательного экономического и социального развития стран СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСНГВладимир Путин
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