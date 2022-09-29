Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Западные страны пытаются спровоцировать конфликты на территории стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.
По его словам, геополитические противники готовы подставить всех под удар, превратить любую страну в эпицентр кризиса, спровоцировав революцию или развязав кровавую бойню.
Путин отметил, что целью такой политики является предотвращение формирования более справедливого мироустройства
Ранее Владимир Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями для поступательного экономического и социального развития стран СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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