Путин назвал причины конфликтов между РФ и Украиной и странами СНГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликты между Россией и Украиной, а также на рубежах некоторых других стран СНГ, являются результатом развала СССР, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главами разведслужб стран СНГ он отметил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве содружества.
«Риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями для поступательного экономического и социального развития стран СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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