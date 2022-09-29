Путин назвал причины конфликтов между РФ и Украиной и странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликты между Россией и Украиной, а также на рубежах некоторых других стран СНГ, являются результатом развала СССР, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с главами разведслужб стран СНГ он отметил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве содружества.

«Риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями для поступательного экономического и социального развития стран СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРРоссияЗападСНГВладимир Путин
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