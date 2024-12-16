Путин: Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать

Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

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По словам российского лидера, военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, а численность американских военных в Европе превысила 100 тысяч человек.

Путин также заявил, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Глава государства выразил уверенность в том, что новые военно-политические союзы образуются в мире с подачи США.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время в зоне спецоперации на Украине происходят важнейшие события, которые поспособствуют укреплению России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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