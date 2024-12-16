По словам российского лидера, военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, а численность американских военных в Европе превысила 100 тысяч человек.

Путин также заявил, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Глава государства выразил уверенность в том, что новые военно-политические союзы образуются в мире с подачи США.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время в зоне спецоперации на Украине происходят важнейшие события, которые поспособствуют укреплению России, напоминает «Свободная пресса».

