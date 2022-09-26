Путин: Запад должен относиться к России с уважением
Западные страны должны относиться к России с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова главы государства приводит РИА Новости.
В понедельник Путин проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отмечает телеканал «360». В ходе беседы президент республики указал, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией, «просто надо принимать ответственные решения».
«[Надо] с уважением к нам относиться» , — добавил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что ослабление суверенитета опасно для страны, в такие периоды под угрозой оказывалось существование России, и больше подобных ошибок допущено не будет, пишет «Свободная пресса».
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