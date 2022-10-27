Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

Говоря о политике Запада в целом, он обратился к «Гарвардской речи» Александра Солженицына, предупреждавшем об «ослеплении превосходства».

Президент отметил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.

«Попытки Запада загнать всех под шаблон обречены», - подчеркнул Путин.