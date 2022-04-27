Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге

Сообщается, что мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма и по традиции пройдет в Таврическом дворце.

По заявлению пресс-службы Кремля, главным вопросом обсуждения станет реализация плана первостепенных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций. Также будут рассмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов.

Владимир Путин ежегодно выступает перед законодателями по случаю Дня российского парламентаризма. В прошлом году во время выступления президент уделил особое внимание социальным вопросам.

