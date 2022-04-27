Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин в среду посетит Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма и по традиции пройдет в Таврическом дворце.
По заявлению пресс-службы Кремля, главным вопросом обсуждения станет реализация плана первостепенных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций. Также будут рассмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов.
Владимир Путин ежегодно выступает перед законодателями по случаю Дня российского парламентаризма. В прошлом году во время выступления президент уделил особое внимание социальным вопросам.
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