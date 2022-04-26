Путин: РФ не отказывается от переговоров с Украиной
26 апреля 202220:32
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, передает ТАСС.
По словам Путина, российские власти намерены достичь договоренностей по конфликту дипломатическим путем.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля. До настоящего времени соглашения достигнуто не было.
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26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru