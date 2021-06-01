Путин выступит на ПМЭФ с докладом о социально-экономическом развитии

Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ В Крыму отказались обсуждать с Владимиром Зеленским статус полуострова Общая стоимость забронированных на июнь туров из России в Турцию составляет 25 млрд рублей Владимир Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет Более трети россиян не были в отпуске больше двух лет