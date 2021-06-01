Путин выступит на ПМЭФ с докладом о социально-экономическом развитии
Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что президент работает над предстоящим выступлением, передает RT.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате. Выступление президента РФ планируется в пятницу, 4 июня.
Ранее издание «Невские новости» сообщило, что в Санкт-Петербурге загрузка отелей в июне и июле может достигнуть 97% в сегменте премиального уровня. Связано это с проведением ПМЭФ и Евро-2020.
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