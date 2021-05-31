Путин выступит на ПМЭФ 4 июня

Он также сообщил, что российский лидер готовится к мероприятию в Сочи. В пятницу на ПМЭФ предполагается работа в течение всего форумного дня.

«Будет выступление президента на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии», - отметил Песков.

Организаторы ПМЭФ ранее представили расширенную деловую программу мероприятия. Ключевая тема мероприятия в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности», сообщает телеканал «360».

