Путин выступит на ПМЭФ 4 июня
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня, выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также будет участвовать в последующей дискуссии. Об этом рассказал сегодня во время брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что российский лидер готовится к мероприятию в Сочи. В пятницу на ПМЭФ предполагается работа в течение всего форумного дня.
«Будет выступление президента на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии», - отметил Песков.
Организаторы ПМЭФ ранее представили расширенную деловую программу мероприятия. Ключевая тема мероприятия в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности», сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Путин выступит на ПМЭФ 4 июня
- СМИ: Пензенский экс-губернатор Белозерцев заключил сделку со следствием
- В МИД Китая ответили на данные об искусственном происхождении COVID-19
- Бутина стала победительницей праймериз ЕР от Кировской области
- Россияне будут получать шенгенскую визу по новыми правилам
- Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»
- В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников
- В МИД рассказали, как «Северный поток-2» повлияет на поставки газа через Украину
- Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС
- Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru