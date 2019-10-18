Путин выступил за отмену одного из международных взносов РФ
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отказа от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, так как в ней отсутствует представитель от РФ, сообщает RT.
Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке говорится, что комиссия с 1991 года не исполняет свои функции, хотя России продолжает делать ежегодные взносы на ее содержание, отмечает РИА ФАН.
Также российский президент подчеркнул, что в современных условиях возросли риски злоупотребления этим органом. Комиссия была создана в дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Советский Союз ратифицировал документ в 1989 году, напоминает Life.ru.
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