Путин выступил за отмену одного из международных взносов РФ

Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке говорится, что комиссия с 1991 года не исполняет свои функции, хотя России продолжает делать ежегодные взносы на ее содержание, отмечает РИА ФАН.

Также российский президент подчеркнул, что в современных условиях возросли риски злоупотребления этим органом. Комиссия была создана в дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Советский Союз ратифицировал документ в 1989 году, напоминает Life.ru.

