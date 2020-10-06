Путин высоко оценил действия кабмина во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы положительно оценил работу правительства в период пандемии, а также те меры поддержки населения и экономики, которые были им приняты. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению президента, правительство смогло разработать пакет мер поддержки, опираясь на внутренние возможности страны, исходя из предпосылок, которые появились благодаря многолетней продуманной макроэкономической политике.

Путин отметил, что резервы для поддержки крупных производственных отраслей страны, малого и среднего бизнеса, а также населения страны не появились неожиданно, они разрабатывались в течение долгих лет.

Президент напомнил, что Россия готова преодолеть любые сложности самостоятельно. По словам Путина, кабмин готовился к подобным трудностям "терпеливо, настойчиво и постепенно".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияПравительство РоссииВладимир Путин
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