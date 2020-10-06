Путин высоко оценил действия кабмина во время пандемии

По мнению президента, правительство смогло разработать пакет мер поддержки, опираясь на внутренние возможности страны, исходя из предпосылок, которые появились благодаря многолетней продуманной макроэкономической политике.

Путин отметил, что резервы для поддержки крупных производственных отраслей страны, малого и среднего бизнеса, а также населения страны не появились неожиданно, они разрабатывались в течение долгих лет.

Президент напомнил, что Россия готова преодолеть любые сложности самостоятельно. По словам Путина, кабмин готовился к подобным трудностям "терпеливо, настойчиво и постепенно".

