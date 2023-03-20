Путин высказался об отношениях России и Китая

Он оценил отношения между двумя странами. Публикация приурочена к визиту китайского лидера Си Цзиньпина в Россию 20 марта.

Как отметил президент, это значимое событие, которое говорит об особом характере российско-китайского партнерства. Как добавил Путин, взаимоотношения двух стран всегда строились на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.

В статье отмечается, что Кремль связывает с предстоящими переговорами «большие ожидания».

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву не будет спускаться на Большую кольцевую линию метро.

