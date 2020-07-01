Путин определил характер влияния санкций США на Сирию
Президент России Владимир Путин считает санкции США против Сирии незаконными, удушающими экономику страны. Об этом российский лидер заявил на видеосаммите, по вопросам сирийского урегулирования, проходящем 1 июля также с участием глав Ирана и Турции.
«…Введены новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской республики», - цитирует президента России «Интерфакс».
Владимир Путин предложил поддержку инклюзивного межсирийского диалога в рамках работы конституционного комитета в Женеве.
«Наша тройка могла бы многое сделать в сфере постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц», - высказал свое мнение президент России.
Напомним, после новых санкций США в отношении Сирии, введенных 17 июня, под экономические и политические ограничения попали президент Турции Башар Асад и его супруга. В целом санкции затрагивают 39 граждан и организаций.
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