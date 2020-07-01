Путин определил характер влияния санкций США на Сирию

Владимир Путин предложил поддержку инклюзивного межсирийского диалога в рамках работы конституционного комитета в Женеве.

«Наша тройка могла бы многое сделать в сфере постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц», - высказал свое мнение президент России.

Напомним, после новых санкций США в отношении Сирии, введенных 17 июня, под экономические и политические ограничения попали президент Турции Башар Асад и его супруга. В целом санкции затрагивают 39 граждан и организаций.

