Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред России в ООН Василий Небензя объяснил причины выхода РФ из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Небензя, механизм являлся добровольной договоренностью, без законной базы. По его словам, РФ не раз указывала на недостатки механизма, однако они игнорировались.

О том, что РФ больше не принимает участие в работе механизма стало известно 23 июня. По данным агенства, РФ критиковала механизм за использование его для дезинформации, в результате чего объекты, определенные как гуманитарные, по факту использовали террористы. Также причиной критики служило несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые там находятся.











