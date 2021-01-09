Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой индонезийского Boeing

Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение у побережья Явы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на сайт Кремля.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета потерпевшего крушение у побережья Явы», - говорится в телеграмме.