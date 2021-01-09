Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой индонезийского Boeing

Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение у побережья Явы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на сайт Кремля.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета потерпевшего крушение у побережья Явы», - говорится в телеграмме.

Посольство РФ не подтверждает данные о россиянах на пропавшем индонезийском Boeing

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки близким погибших.

Ранее стало известно, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. Его обломки обнаружены около около острова Лаки в Яванском море.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Крушение BoeingИндонезияСоболезнованияВладимир Путин
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