Посольство РФ не подтверждает данные о россиянах на пропавшем индонезийском Boeing

По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов, о чем рассказали спасателям, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Сеть выложили предположительный список пассажиров самолета, принадлежащего Sriwijaya Air. Согласно этим данным, на борту находится 62 человека. По неподтвержденной информации, в салоне было около 50 человек.

По данным Flightradar, самолет исчез с радаров после вылета из Джакарты в субботу по пути в Понтианак. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.

