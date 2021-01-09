Посольство РФ не подтверждает данные о россиянах на пропавшем индонезийском Boeing

Российское посольство пока не располагает информацией о россиянах на борту потерпевшего крушение Boeing 737-500 на рейсе из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети появились первые кадры поисковой операции индонезийского Boeing 737-500

По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов, о чем рассказали спасателям, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Сеть выложили предположительный список пассажиров самолета, принадлежащего Sriwijaya Air. Согласно этим данным, на борту находится 62 человека. По неподтвержденной информации, в салоне было около 50 человек.

По данным Flightradar, самолет исчез с радаров после вылета из Джакарты в субботу по пути в Понтианак. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолётаКрушение BoeingИндонезияРоссийское Посольство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры