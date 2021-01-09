Посольство РФ не подтверждает данные о россиянах на пропавшем индонезийском Boeing
Российское посольство пока не располагает информацией о россиянах на борту потерпевшего крушение Boeing 737-500 на рейсе из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов, о чем рассказали спасателям, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в Сеть выложили предположительный список пассажиров самолета, принадлежащего Sriwijaya Air. Согласно этим данным, на борту находится 62 человека. По неподтвержденной информации, в салоне было около 50 человек.
По данным Flightradar, самолет исчез с радаров после вылета из Джакарты в субботу по пути в Понтианак. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.
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