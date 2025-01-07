В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
Правительство Китая выделило 100 млн юаней (около $14 млн) для оказания помощи Тибетскому автономному району после землетрясения. Об этом сообщили в министерстве финансов КНР.
Меры приняты в соответствии с распоряжением лидера Китая Си Цзиньпина. Деньги выделят из центрального бюджета, их направят на аварийно-спасательные работы, предотвращение вторичных рисков, переселение пострадавших.
Кроме того, на указанные средства планируется отремонтировать поврежденные здания, которые подлежат восстановлению. При этом власти намерены уделить основное внимание поиску, спасению, эвакуации людей.
Ранее в уезде Тингри в Тибетском автономном районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, в результате ЧП погибли 95 человек, еще 130 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru