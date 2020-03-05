Путин выразил соболезнования прилетевшему в Москву Эрдогану
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью в сирийском Идлибе более 30 турецких военнослужащих в конце февраля.
Эрдоган сегодня прилетел в Москву для переговоров с российским коллегой, стороны намерены обсудить урегулирование ситуации в сирийском регионе, где Турция в настоящее время ведет операцию.
Путин, в частности, заявил, что эскалация конфликта в Идлибе требует их с Эрдоганом немедленного вмешательства. По словам российского президента, им предстоит «проговорить всю ситуацию» по Сирии, чтобы не допустить повторения ситуации, которая может разрушить отношения между двумя странами.
В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит».Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских военных, в том числе, широко используя беспилотники.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана в Кремле пройдут в формате «один на один», сообщает RT.
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