Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии после крушения пассажирского самолета

Президент России Владимир Путин направил соболезнования бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве после крушения пассажирского самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», - заявил Путин, попросив передать слова сочувствия родственникам погибших.

9 августа в Бразилии в городе Виньедо разбился самолет ATR-72, на борту которого находился 61 человек. Борт летел из города Каскавел в Гуарульюс. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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Согласно кадрам, опубликованным в Сети, лайнер падал при работающих двигателях и крутился в воздухе при крушении. СМИ также сообщали, что самолет не подал сигнал бедствия.

Ранее профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус заявил, что причиной падения ATR-72 в Бразилии могло стать обледенение, передает RT.

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ФОТО: ТАСС
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