Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии после крушения пассажирского самолета

Согласно кадрам, опубликованным в Сети, лайнер падал при работающих двигателях и крутился в воздухе при крушении. СМИ также сообщали, что самолет не подал сигнал бедствия.

Ранее профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус заявил, что причиной падения ATR-72 в Бразилии могло стать обледенение, передает RT.