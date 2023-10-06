Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище в Хомсе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с терактом в военном училище в Хомсе. Об этом сообщили в Кремле.
«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — подчеркнул российский лидер.
Как отметил Путин, Москва продолжит взаимодействовать с Дамаском в борьбе с терроризмом. Президент России попросил передать «слова сочувствия и поддержки» близким жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал военный колледж в сирийском Хомсе. По последним данным, в результате теракта погибли 89 человек, еще 277 пострадали, пишет RT. После ЧП правительство Сирии объявило трехдневный траур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru