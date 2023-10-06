Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище в Хомсе

«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, Москва продолжит взаимодействовать с Дамаском в борьбе с терроризмом. Президент России попросил передать «слова сочувствия и поддержки» близким жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал военный колледж в сирийском Хомсе. По последним данным, в результате теракта погибли 89 человек, еще 277 пострадали, пишет RT. После ЧП правительство Сирии объявило трехдневный траур.

