Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии
Минобороны Сирии заявило, что военный колледж в городе Хомс на севере страны атаковали заминированные беспилотники.
В пресс-службе ведомства указали, что инцидент произошёл после завершения церемонии выпуска студентов-офицеров, нападение осуществили «террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами».
«Погибли несколько мирных жителей и военных, десятки были ранены, некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.
Точное число жертв нападения уточняется, указали в ведомстве.
Ранее в Сирии турецкий беспилотник атаковал автомобиль с журналистками женского телеканала JinTV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru