Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии

Минобороны Сирии заявило, что военный колледж в городе Хомс на севере страны атаковали заминированные беспилотники.

«Воюющая страна»: Безвизовую Анголу сравнили с Сирией

В пресс-службе ведомства указали, что инцидент произошёл после завершения церемонии выпуска студентов-офицеров, нападение осуществили «террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами».

«Погибли несколько мирных жителей и военных, десятки были ранены, некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.

Точное число жертв нападения уточняется, указали в ведомстве.

Ранее в Сирии турецкий беспилотник атаковал автомобиль с журналистками женского телеканала JinTV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Идлиб
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиАтакаСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры