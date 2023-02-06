Захарова: Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в Багдаде

Дипломат находится в командировке в иракской столице.

«Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД добавила, что затем колебание повторилось в более легкой форме.

Ранее стало известно, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, напоминает телеканал «360». Толчки зафиксировали в ряде регионов страны, а также в Сирии и Ливане. По данным СМИ, жертвами стихийного бедствия стали 195 жителей Турции и Сирии, пишет Ura.ru.

