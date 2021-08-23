Путин выразил озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

По его словам, российский лидер и другие участники «выразили глубокую озабоченность» событиями в Афганистане.

Представитель Кремля отметил, что представители стран ОДКБ условились выработать меры совместного реагирования «на потенциальную угрозу, которая сейчас проистекает из Афганистана»

«Лидеры рассчитывают на то, что это поручение будет исполнено до 16 сентября, когда на полноформатной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ снова соберутся главы в Душанбе», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) с сопротивлением, сообщает RT.

