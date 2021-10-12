Путин выразил надежду на продуктивную встречу с Пашиняном
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует поговорить с премьером Армении Николом Пашиняном в формальной и неформальной обстановке, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что на встрече в Кремле будут обсуждаться, в том числе, двусторонняя повестка и урегулирование в Нагорном Карабахе.
Глава государства подчеркнул, что постоянно контактирует с Пашиняном по телефону, однако «личные встречи всегда продуктивнее».
«Надеюсь, что так будет и на этот раз», - резюмировал Путин.
Ранее Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении.
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