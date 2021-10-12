Путин выразил надежду на продуктивную встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует поговорить с премьером Армении Николом Пашиняном в формальной и неформальной обстановке, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что на встрече в Кремле будут обсуждаться, в том числе, двусторонняя повестка и урегулирование в Нагорном Карабахе.

Глава государства подчеркнул, что постоянно контактирует с Пашиняном по телефону, однако «личные встречи всегда продуктивнее».

«Надеюсь, что так будет и на этот раз», - резюмировал Путин.

Ранее Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ПереговорыРоссияАрменияВладимир ПутинНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры