Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с повторным назначением на пост. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в поздравлении Путина.

Как отметил президент, Москва готова к продолжению «конструктивного диалога» и сотрудничеству по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Кроме того, Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В понедельник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики, напоминает «Свободная пресса». Ранее премьер, ушедший в отставку 25 апреля для проведения досрочных парламентских выборов, исполнял обязанности главы правительства, отмечает Газета.ру.

