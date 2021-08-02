Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с повторным назначением на пост. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в поздравлении Путина.
Как отметил президент, Москва готова к продолжению «конструктивного диалога» и сотрудничеству по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.
Кроме того, Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.
В понедельник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики, напоминает «Свободная пресса». Ранее премьер, ушедший в отставку 25 апреля для проведения досрочных парламентских выборов, исполнял обязанности главы правительства, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Госдуме главе МИД Украины посоветовали проверить психику после слов о Крыме
- Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
- Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы
- В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
- ФАС согласовала предельную цену за упаковку вакцины «КовиВак»
- СМИ сообщили о намерении Германии не отказываться от «Северного потока-2»
- СМИ: Талибы захватили телецентр на юге Афганистана
- Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую и изжившую себя модель экономики
- Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба»
- Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru