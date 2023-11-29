Путин заявил, что Россия быстро слезает с технологической иглы Запада
Россия быстро становится независимой от западных технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе конгресса молодых ученых.
По словам главы государства, Запад рассчитывал, что Россия попала в полную зависимость от его технологий. Благодаря отечественным разработкам РФ быстро слезает с западной технологической иглы, считает президент.
Он отметил, что у российских разработчиков и производителей появился рынок сбыта.
«А если рынок появился, то появился экономический стимул производить», - цитирует Путина РИА Новости.
На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент заявил, что Запад не ожидал, что банковский сектор России пройдет созданные извне трудности, передает «Радиоточка НСН».
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