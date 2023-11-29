Путин заявил, что Россия быстро слезает с технологической иглы Запада

По словам главы государства, Запад рассчитывал, что Россия попала в полную зависимость от его технологий. Благодаря отечественным разработкам РФ быстро слезает с западной технологической иглы, считает президент.

Он отметил, что у российских разработчиков и производителей появился рынок сбыта.

«А если рынок появился, то появился экономический стимул производить», - цитирует Путина РИА Новости.

На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент заявил, что Запад не ожидал, что банковский сектор России пройдет созданные извне трудности, передает «Радиоточка НСН».

