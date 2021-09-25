Путин: Выборы прошли открыто, при высокой явке

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – заявил президент.

С российским лидером встретились спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководство «Единой России» во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Президент отметил высокую явку - в выборах приняли участие более половины избирателей страны. Владимир Путин поблагодарил россиян за их голоса на избирательных участках и посредством интернет-голосования.

Напомним, после подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.

