Путин: Выборы прошли открыто, при высокой явке
Глава государства Владимир Путин провел встречу с лидерами политических партий, по результатам выборов, прошедших в Госдуму VIII созыва, передает РИА Новости в субботу.
«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – заявил президент.
С российским лидером встретились спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководство «Единой России» во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Президент отметил высокую явку - в выборах приняли участие более половины избирателей страны. Владимир Путин поблагодарил россиян за их голоса на избирательных участках и посредством интернет-голосования.
Напомним, после подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.
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