Путин встретится в Сочи с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 ноября, встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В МИД России подтвердили «основательную подготовку» встречи Путина и Байдена

Переговоры пройдут в Сочи.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока» с учетом усилий Москвы по палестино-израильскому урегулированию.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СочиПалестинаВстречаВладимир Путин
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