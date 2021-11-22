Путин встретится в Сочи с президентом Палестины
22 ноября 202112:17
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 ноября, встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры пройдут в Сочи.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока» с учетом усилий Москвы по палестино-израильскому урегулированию.
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22 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru