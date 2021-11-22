Путин встретится в Сочи с президентом Палестины

Переговоры пройдут в Сочи.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока» с учетом усилий Москвы по палестино-израильскому урегулированию.

