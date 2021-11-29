Путин встретится в Москве с президентом Вьетнама

Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встреча состоится 30 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты», — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по региональной повестке дня.

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