Байден обсудил Украину с Макроном, который посетит Москву

Американский президент Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и дипломатические отношения двух стран, сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины

Разговор состоялся в преддверии встречи французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Отмечается, что главы государств в очередной раз подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Макрон и Байден договорились, что будут поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами.

Напомним, Макрон посетит Россию 7 февраля. Президент Франции также намерен посетить Украину, визит запланирован на 8 января.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:УкраинаЭммануэль МакронДжо Байден
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