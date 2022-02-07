Байден обсудил Украину с Макроном, который посетит Москву
Американский президент Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и дипломатические отношения двух стран, сказано в сообщении на сайте Белого дома.
Разговор состоялся в преддверии встречи французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.
Отмечается, что главы государств в очередной раз подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Макрон и Байден договорились, что будут поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами.
Напомним, Макрон посетит Россию 7 февраля. Президент Франции также намерен посетить Украину, визит запланирован на 8 января.
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