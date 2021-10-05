Путин встретится с Зюгановым 6 октября
Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с лидером компартии Геннадием Зюгановым 6 октября, сообщает ТАСС.
По его словам, встреча, на которой будут обсуждаться «насущные проблемы», пройдёт в формате видеоконференции. Будет ли Зюганов поднимать вопрос задержания представителей КПРФ Ющенко не уточнил.
Ранее лидер КПРФ направил главе государства открытое письмо, в котором попросил разобраться с задержаниями представителей компартии из-за сентябрьских несогласованных акций в Москве, которые коммунисты считают законными.
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