Путин встретится с Зюгановым 6 октября

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с лидером компартии Геннадием Зюгановым 6 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, встреча, на которой будут обсуждаться «насущные проблемы», пройдёт в формате видеоконференции. Будет ли Зюганов поднимать вопрос задержания представителей КПРФ Ющенко не уточнил.

Ранее лидер КПРФ направил главе государства открытое письмо, в котором попросил разобраться с задержаниями представителей компартии из-за сентябрьских несогласованных акций в Москве, которые коммунисты считают законными.

