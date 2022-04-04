Путин встретится с вице-премьером Борисовым

Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков считает санкции против Путина «переходом грани разумности»

«Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым. Он курирует огромный куст вопросов в правительстве по распределению обязанностей», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в ведении Борисова в том числе вопросы оборонно-промышленного комплекса и другие блоки.

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ФОТО: РИА Новости
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