Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
17 октября 202415:11
Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран, являющихся членами БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что встреча с журналистами состоится 18 октября в Москве в преддверии саммита объединения.
«Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв», - указали в Кремле.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКC в Казани, который пройдёт 22-24 октября, подтвердили 32 страны, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Банке России предложили ввести период охлаждения по потребкредитам
- Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей
- Украина выпустила дрон и ракету по Курской области
- Продюсер Дворцов: Анита Цой получает порядка 2 млн рублей за корпоратив
- Россияне стали тратить на кружки для школьников в полтора раза больше
- Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
- В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия
- Депутат Соболев: О какой-либо мобилизации в России речи не идет
- Жителя Воронежа обвинили в госизмене
- Блогеру Поднебесному продлили арест на месяц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru