Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран, являющихся членами БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Лаоса приедет на саммит БРИКС в Казани

В сообщении говорится, что встреча с журналистами состоится 18 октября в Москве в преддверии саммита объединения.

«Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв», - указали в Кремле.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКC в Казани, который пройдёт 22-24 октября, подтвердили 32 страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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