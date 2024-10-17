Президент Лаоса приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает лаосское агентство KPL.

Отмечается, что политик поучаствует во встрече по приглашению президента России Владимира Путина.

«Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-Революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент страны Тхонглун Сисулит возглавит лаосскую делегацию для участия в 16-м саммите БРИКС и связанных с ним встречах», — говорится в сообщении.

Как ожидается, лидер Лаоса проведет встречи с Путиным и другими главами государств БРИКС для обсуждения «вопросов продвижения и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества».

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС
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