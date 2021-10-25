Путин встретится с руководителем Федеральной таможенной службы
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным и несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства и глава ФТС обсудят «итоги работы ведомства за истекший период, перспективные вопросы и так далее».
«То есть сверка часов. Ведомство чрезвычайно важное с точки зрения наполнения бюджета страны. Поэтому такой интерес главы государства», — цитирует Пескова РИА Новости.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Кремль в течения дня будет информировать о ряде запланированных международных телефонных разговорах.
Ранее в понедельник Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с «убедительной победой» на выборах главы республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- Путин встретится с руководителем Федеральной таможенной службы
- Сын Светличной заявил, что не подавал заявление об исчезновении актрисы
- Песков: Существующих мер поддержки бизнеса и населения в связи с COVID-19 достаточно
- Путин поздравил президента Узбекистана с «убедительной победой» на выборах
- Семерых россиян арестовали в Анталье по подозрению в поджоге леса
- Эксперты рассказали о росте медианной зарплаты в России
- В России зарегистрировали 37 930 случаев коронавируса за сутки
- Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса
- Путин поручил регионам усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений
- Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru