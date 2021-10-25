Путин встретится с руководителем Федеральной таможенной службы

По словам представителя Кремля, глава государства и глава ФТС обсудят «итоги работы ведомства за истекший период, перспективные вопросы и так далее».

«То есть сверка часов. Ведомство чрезвычайно важное с точки зрения наполнения бюджета страны. Поэтому такой интерес главы государства», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Кремль в течения дня будет информировать о ряде запланированных международных телефонных разговорах.

Ранее в понедельник Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с «убедительной победой» на выборах главы республики.

