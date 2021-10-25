Путин поздравил президента Узбекистана с «убедительной победой» на выборах
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер «тепло поздравил» коллегу с «убедительной победой».
Главы государств подтвердили взаимный настрой на развитие «всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества».
Кроме того, Путин направил Мирзиеву поздравительную телеграмму.
Напомним, президентские выборы состоялись в Узбекистане в воскресенье. По данным ЦИК республики, явка избирателей к моменту закрытия участков составила 80,8%.
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