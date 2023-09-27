Путин встретится с президентом Южного Судана 28 сентября

НСН-Москва Столица добилась прозрачности закупок посредством городского регулирования госзаказа В Москве работает унифицированная система с едиными требованиями к размещению закупок В конкурентную среду вовлекаются и закупки малого объема Ежедневно на Портале поставщиков заключается около 1,5 тысяч контрактов