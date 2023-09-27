Путин встретится с президентом Южного Судана 28 сентября

Встреча президентов России и республики Южный Судан Владимира Путина и Сальваторе Киира состоится 28 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях.

Также в ходе официального визита Киира в РФ, главы государств поднимут вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование визита Владимира Путина в КНДР продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Южный СуданРоссияВладимир Путин

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