Путин встретится с президентом Южного Судана 28 сентября
Встреча президентов России и республики Южный Судан Владимира Путина и Сальваторе Киира состоится 28 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях.
Также в ходе официального визита Киира в РФ, главы государств поднимут вопросы региональной и международной повестки дня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование визита Владимира Путина в КНДР продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru