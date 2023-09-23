Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву 11-13 октября
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 11-13 октября. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью ТАСС по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
Министры провели переговоры накануне в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил глава МИД Венгрии, он совершит визит в столицу РФ для участия в Российской энергетической неделе.
«Как вы знаете, мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия», — сообщил Сийярто.
Глава венгерского МИД указал, что планирует встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить вопросы энергетики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву 11-13 октября
- Онищенко допустил введение масочного режима в России точечно
- Россия внесет в Генассамблею ООН резолюцию по информационным технологиям
- Глава «Росатома»: АЭС «Пакш-2» будут строить, несмотря на критику Запада
- Военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией
- Адвокат Данилов предупредил водителей о неожиданных штрафах от ГИБДД
- Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева
- В Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы
- Небензя: РФ сохранила неформальный диалог с недружественными странами
- В ДТП под Калугой погибли женщина и двое детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru