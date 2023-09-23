Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву 11-13 октября

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 11-13 октября. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью ТАСС по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

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Министры провели переговоры накануне в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил глава МИД Венгрии, он совершит визит в столицу РФ для участия в Российской энергетической неделе.

«Как вы знаете, мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия», — сообщил Сийярто.

Глава венгерского МИД указал, что планирует встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить вопросы энергетики.

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ФОТО: РИА Новости
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