Лукашенко: Никому не удастся покорить Белоруссию
Покорить Белоруссию никому не удастся, поскольку это «абсолютно невозможно». Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, у Белоруссии «достаточно друзей», к тому же сами белорусы «не лыком шиты».
Также он отметил, что на территории страны «невозможно воевать».
«В этой болотисто-лесистой местности... Невозможно здесь воевать... положишь тучу - миллионы людей погибнут», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие, пока оппоненты страны «не наступят на государственную границу», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru