Лукашенко: Никому не удастся покорить Белоруссию

По его словам, у Белоруссии «достаточно друзей», к тому же сами белорусы «не лыком шиты».

Также он отметил, что на территории страны «невозможно воевать».

«В этой болотисто-лесистой местности... Невозможно здесь воевать... положишь тучу - миллионы людей погибнут», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие, пока оппоненты страны «не наступят на государственную границу», сообщает RT.